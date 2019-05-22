Çarpışma Habercisi hayat kurtaracak

BUGÜN NELER OLDU

Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, "Çarpışma Habercisi" ismini verdiği proje ile kazayı anında haber veren bir cihaz üretti. Çetin, çok sayıda trafik kazasına anında müdahale edilmediği için can kayıplarının yaşandığını belirterek, keşfettiği sistemle bunun önüne geçilebileceğini kaydetti. Sistemin kazayı haber vermesinin yanında siren sesiyle de kazayı duyurduğunu belirten Çetin, sistemin 2-3 yıl içinde araçlarda bulunma zorunluluğunun getirileceğine inandığını belirtti. Çetin, sisteme daha önceden yüklenen telefon numaralarına kaza 30 saniye ile 1 dakika arasında haber veriliyor" dedi.