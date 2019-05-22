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Çocuklarını nüfusuna alamıyor

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Çocuklarını nüfusuna alamıyor
BALIKESİR'IN Savaştepe ilçesinde 1996 yılında düğünden sonra nikah kıymak için gittiği belediyede eşinin başkasıyla resmi nikahlı olduğunu öğrenen Şerif Koçer'in (54) yaşadıkları filmleri aratmadı. Eşine, ilk evliliği için açılan boşanma davasının sonlanmaması nedeniyle 16 yıl sonra 2012 yılında nikah kıyabilen Şerif Koçer, şimdi de o süreçte dünyaya gelen 2 oğlunu nüfusuna alamıyor. Eşinin resmi nikahlı eşi üzerine kaydettirilen çocukların, nüfus kaydı için eski eşin soybağının (nesebin) reddi davası açması gerekiyor. Ancak ne eski eş bu davayı açıyor ne de çobanlık yapan biyolojik baba DNA testi yaptırabiliyor. Şerif Koçer, "Yaşadıklarım nedeniyle kalp hastası oldum. Çocuklarımı artık benim üzerime versinler. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum" dedi.
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