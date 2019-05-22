Denizlispor’a Ada’dan çok özel tebrik geldi

İNGILTERE Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, Denizlispor'un şampiyonluğunu kutladı. Yeşil-siyahlı formayı sırtına geçiren deneyimli golcü, "Şampiyon Denizlispor. Süper Lig'e hoşgeldin Horoz"
ifadesini yazıp fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Denizlisporlu taraftarlar Almanya'da dünyaya gelen ancak aslen Denizlili oyan Cenk'e teşekkür edip oyuncuya övgüler yağdırdı.
Öte yandan Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, yeni sezon çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını söyledi.
İLDIZ ILE YOLA DEVAM
Denizlispor'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan tecrübeli teknik adam, "Görevimizin başındayız. Bugünden itibaren Süper Lig için yeni sezonun planlamalarına başlayacağım"
şeklinde konuştu.
YUKATEL ILE ANLAŞTILAR
DENIZLISPOR, Almanya'da toptan cep telefonu ticareti yapan Yukatel ile 5 milyon liralık sponsorluk anlaşması yaptı. Başkan Ali Çetin, firmanın sahibi Yusuf Karataş'a gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında, "Bütçemiz 70 milyon TL" dedi. Çetin, önümüzdeki hafta iç transferde bütün oyuncularla görüşme yapacaklarını açıkladı.