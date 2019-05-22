Denizlispor’a Ada’dan çok özel tebrik geldi

BUGÜN NELER OLDU

İNGILTERE Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, Denizlispor'un şampiyonluğunu kutladı. Yeşil-siyahlı formayı sırtına geçiren deneyimli golcü,ifadesini yazıp fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.Öte yandan Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, yeni sezon çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını söyledi.Denizlispor'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan tecrübeli teknik adam,şeklinde konuştu.DENIZLISPOR, Almanya'da toptan cep telefonu ticareti yapan Yukatel ile 5 milyon liralık sponsorluk anlaşması yaptı. Başkan Ali Çetin, firmanın sahibi Yusuf Karataş'a gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında, "Bütçemiz 70 milyon TL" dedi. Çetin, önümüzdeki hafta iç transferde bütün oyuncularla görüşme yapacaklarını açıkladı.