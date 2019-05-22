Göz Göz’ün son rakibi Bursa’nın yakın dostu

BURSASPOR ile berabere kaldığı hafta Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u deplasmanda yenmesiyle ligde kalma umutlarını arttıran Göztepe son haftaya büyük avantajla girdi. Göztepe'nin Ankaragücü ile oynayacağı maçı kazanması halinde diğer sonuçlar ne olursa olsun ligde kalacak.
Öte yandan Göztepe'nin Ankaragücü ile oynayacağı maç hiç te kolay olmayacak. Ligde kalışını ilan eden Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Biz ligde kalışımızı bileğimizin hakkıyla elde ettik. Bu saatten sonra kim düşmüş kim çıkmış önemli değil. Çıkacağız ve Göztepe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız"
ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA A.GÜCÜ-BURSA FLÖRTÜ!
Ankaragücü ile Bursaspor arasındaki tribün kardeşliği nedeniyle iki takım taraftarları arasında da sosyal medyada büyük dayanışma var. Ankaragücülüler, "Dostumuz Bursaspor için oynayacağız"
mesajları verirken, Bursasporlular, "Kalbimiz Ankaragücü ile"
diye karşılık veriyorlar. Ankaragücü'nde Sivas maçında sarı kart gören Kulusic ve Boyd Göztepe maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Başkent ekibinde Tiago Pinto da geçen hafta sözleşmesini tek taraflı fesih etmiş ve kulüpten ayrılmıştı.
Göztepe'de kart cezası sona eren Wallace Reis'in Ankaragücü'ne karşı forma giyebileceği öğrenildi.
GÖZTEPE'NİN SAKATI ÇOK
Göztepe'nin dün yapılan antrenmanında Bursaspor maçında uzun süre forma giyen isimler yenilenme çalışması yaptı. Takımda sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in tedavilerine devam edildi.
DÜŞME IHTIMALLERI
SON
hafta MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Göztepe, rakibini mağlup ettiği takdirde Süper Lig'de kalmayı başaracak. Bu durumda diğer 2 takım lige veda edecek.
GÖZTEPE'NIN
MKE Ankaragücü ile berabere kalması halinde ise sarı-kırmızılı ekibin ligde kalabilmesi için Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Bursaspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.
SEZON
sonu Göztepe ile Bursaspor'un olası puan eşitliklerinde genel averaja bakılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe'nin puanının aynı olması halinde ise sarıkırmızılı ekip rakibinin gerisinde kalacak.
GÖZTEPE,
Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligi aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe lige veda ederken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor lige tutunacak.