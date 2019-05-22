Göz Göz’ün son rakibi Bursa’nın yakın dostu

BUGÜN NELER OLDU

BURSASPOR ile berabere kaldığı hafta Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u deplasmanda yenmesiyle ligde kalma umutlarını arttıran Göztepe son haftaya büyük avantajla girdi.Öte yandan Göztepe'nin Ankaragücü ile oynayacağı maç hiç te kolay olmayacak. Ligde kalışını ilan eden Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan,ifadelerini kullandı.Ankaragücü ile Bursaspor arasındaki tribün kardeşliği nedeniyle iki takım taraftarları arasında da sosyal medyada büyük dayanışma var. Ankaragücülüler,mesajları verirken, Bursasporlular,diye karşılık veriyorlar.Göztepe'de kart cezası sona eren Wallace Reis'in Ankaragücü'ne karşı forma giyebileceği öğrenildi.Göztepe'nin dün yapılan antrenmanında Bursaspor maçında uzun süre forma giyen isimler yenilenme çalışması yaptı. Takımda sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in tedavilerine devam edildi.hafta MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Göztepe, rakibini mağlup ettiği takdirde Süper Lig'de kalmayı başaracak. Bu durumda diğer 2 takım lige veda edecek.MKE Ankaragücü ile berabere kalması halinde ise sarı-kırmızılı ekibin ligde kalabilmesi için Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Bursaspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.sonu Göztepe ile Bursaspor'un olası puan eşitliklerinde genel averaja bakılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe'nin puanının aynı olması halinde ise sarıkırmızılı ekip rakibinin gerisinde kalacak.Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligi aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe lige veda ederken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor lige tutunacak.