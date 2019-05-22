SOCAR yatırıma devam edecek

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye yöneticileri ile Petkim ve STAR Rafineri Genel Müdürleri, Aliağa'da bir otelde düzenlenen iftarda bir araya geldi. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter ve SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte'un katıldığı iftar organizasyonunda yöneticiler, Aliağa'daki üretimi ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımları anlattı. Ekim ayında faaliyete başlayan STAR Rafineri ile birlikte, petrokimya- rafineri entegrasyonunda yaşanmaya başlayan sinerjiye vurgu yapan yöneticiler, Aliağa'da yatırımların devam edeceğini belirtti. SOCAR'ın son 5-6 yıldır Türkiye'nin en büyük yatırımcısı olduğunu vurgulayan STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, "Bugüne kadar yaptığımız 15 milyar dolarlık yatırımı 19.5 milyar dolara çıkaracağız. Türkiye ekonomisine de güvenimiz tam. Yatırımlara devam edeceğiz. 2023'e kadar ciddi yatırım planları var. Türkiye'ye uzun vadede güveniyoruz. 2023'e kadar ciddi yatırım planları var. Aliağa'daki yarımadayı dünyanın sayılı kimya merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ise tesislerde başlayan dijital dönüşümün de bu açıdan önemli olduğunu ifade etti.