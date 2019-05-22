Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Taksiciler ÖTV müjdesi bekliyor

Taksiciler ÖTV müjdesi bekliyor

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Taksiciler ÖTV müjdesi bekliyor
ÜLKE genelindeki 100 bine yakın taksicinin gözü kulağı Ankara'da. Bir defaya mahsus tanınan ÖTV ödemeden araç alabilme hakkı 30 Haziran'da sona eriyor. Taksiciler, bitmesine sayılı gün kalan uygulamanın devam etmesi için hükümetten müjde bekliyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Celil Anık, bu yöndeki çağrılarını bir kez daha tekrarladı. Anık, şehir içi taşımacılıkta kullanılan minibüs ve otobüs gibi diğer ticari araçlarda ortalama yüzde 4 olan ÖTV'nin taksilerde yüzde 45 olduğunu ve bu durumun haksız rekabete yol açtığını dile getirerek, "Hükümetimiz sesimizi duydu, esnafımıza sadece bir defa yararlanmak üzere ÖTV muafiyeti getirdi. Birçok arkadaşımız yararlandı, araçlarımızı yeniledik. ÖTV'nin yarısını ödemeye razıyız" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksiciler ÖTV müjdesi bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN