Taksiciler ÖTV müjdesi bekliyor

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genelindeki 100 bine yakın taksicinin gözü kulağı Ankara'da. Bir defaya mahsus tanınan ÖTV ödemeden araç alabilme hakkı 30 Haziran'da sona eriyor. Taksiciler, bitmesine sayılı gün kalan uygulamanın devam etmesi için hükümetten müjde bekliyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Celil Anık, bu yöndeki çağrılarını bir kez daha tekrarladı. Anık, şehir içi taşımacılıkta kullanılan minibüs ve otobüs gibi diğer ticari araçlarda ortalama yüzde 4 olan ÖTV'nin taksilerde yüzde 45 olduğunu ve bu durumun haksız rekabete yol açtığını dile getirerek, "Hükümetimiz sesimizi duydu, esnafımıza sadece bir defa yararlanmak üzere ÖTV muafiyeti getirdi. Birçok arkadaşımız yararlandı, araçlarımızı yeniledik. ÖTV'nin yarısını ödemeye razıyız" diye konuştu.