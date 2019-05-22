Varsa yoksa Gençerler!

BUGÜN NELER OLDU

ursaspor maçında VAR hakemi olarak tartışmalı kararlara imza atan Koray Gençerler gündeme oturdu. Geçen hafta bir maç yöneten Gençerler'in üç maçta da VAR hakemi olarak görev yaptı.Verdiği ters kararlarla herkesin tepkisi çeken Gençerler, "Türkiye'de başka hakem yok mu" eleştirilerini de beraberinde getirdi.Geçen hafta ligin kaderini belirleyecek maçları farklı gün ve saatlerde oynatan ve bu nedenle başta Göztepe olmak üzere kulüplerin tepkisini alan Türkiye Futbol Federasyonu, son hafta maçlarının programını da dün açıkladı.