Varsa yoksa Gençerler!

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ursaspor maçında VAR hakemi olarak tartışmalı kararlara imza atan Koray Gençerler gündeme oturdu. Geçen hafta bir maç yöneten Gençerler'in üç maçta da VAR hakemi olarak görev yaptı. Atiker Konyaspor-Kasımpaşa maçını yöneten Gençerler, Bursa-Göztepe, Trabzon-Beşiktaş ve Erzurum-Fenerbahçe maçlarında ise VAR'da görevliydi.
Verdiği ters kararlarla herkesin tepkisi çeken Gençerler, "Türkiye'de başka hakem yok mu" eleştirilerini de beraberinde getirdi.
TFF BU KEZ HATASINDAN DÖNDÜ
Geçen hafta ligin kaderini belirleyecek maçları farklı gün ve saatlerde oynatan ve bu nedenle başta Göztepe olmak üzere kulüplerin tepkisini alan Türkiye Futbol Federasyonu, son hafta maçlarının programını da dün açıkladı. Spor Toto Süper Lig'de düşme hattındaki takımlardan Göztepe'nin Ankaragücü, Bursaspor'un deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da deplasmandaki Kayserispor maçları da pazar günü saat 19.00 olarak açıklandı.