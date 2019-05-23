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’da 6 isim serbest kalıyor

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Altınordu’da 6 isim serbest kalıyor
SPOR Toto 1. Lig'de son hafta maçında deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilerek Play-Off'u 1 puanla kaçıran Altınordu'da 6 futbolcunun sözleşmesi 31
Mayıs'ta sona erecek. Devre arasında satışının gerçekleştiği Medipol Başakşehir'den yarım sezonluk kiralanan orta saha oyuncusu Alican Özfesli ve sezon başında Atiker Konyaspor'dan kiralanan sol bek Ali Yaşar'ın yanı sıra stoperler Sinan Osmanoğlu ve Hasan Hatipoğlu, ön libero Berkay Samancı ile sağ kanat Sefa Yılmaz, ay sonunda serbest kalacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vereceği rapor doğrultusunda yönetim iç transferde yola devam edilecek isimleri belirleyip görüşmelere başlayacak.
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Altınordu’da 6 isim serbest kalıyor
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