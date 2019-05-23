Çetin: En az 10 transfer

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por Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e 'merhaba'
diyen Denizlispor'da başkan Ali Çetin, "Zor bir sezon oldu" dedi. Spor Toto 1'inci Lig'in, Süper Lig'e göre daha zor bir lig olduğunu söyleyen Çetin, "Gelirler çok az, mücadele ise çok fazla. Şehir olarak kenetlendik, iş dünyası ve şehir bize sahip çıktı. Dolayısıyla bu bizde farklı bir enerji yarattı ve sonunda da başarı geldi. Şampiyon olduk, çok mutluyuz"
dedi.
"HEM İÇ HEM DIŞ TRANSFER İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"
Yeni sezon öncesinde mevcut teknik ekiple yola devam edeceklerini vurgulayan Çetin, "Yücel İldiz hoca ile yolumuza devam ediyoruz. İç transferle ilgili çalışmalarımız başladı. Dış transferi de görüşüyoruz. Kamp dönemine kadar transferlerin çoğunu bitirmek istiyoruz. En az 10 transfer yapmayı düşünüyoruz"
ifadelerini kullandı.
"SÜPER LİG'DE HEDEFİMİZ İLK 5"
Denizlispor'un bu sezon üst sıralara oynayacağını dile getiren başkan Çetin, "İlk 5'e oynama hedefimiz var. Şehrimize de bunun sözünü verdik. 10 yıllık özlemden sonra da şehrin beklentisi de bu yönde, o nedenle ilk 5'e oynamak istiyoruz. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Makul seviyede, bütçemizi sarsmayacak şekilde transferlerimizi yaparak iddialı bir şekilde oynayacağız"
açıklamasında bulundu.