Çetin: En az 10 transfer

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'ediyen Denizlispor'da başkan Ali Çetin, "Zor bir sezon oldu" dedi. Spor Toto 1'inci Lig'in, Süper Lig'e göre daha zor bir lig olduğunu söyleyen Çetin,dedi.Yeni sezon öncesinde mevcut teknik ekiple yola devam edeceklerini vurgulayan Çetin, "Yücel İldiz hoca ile yolumuza devam ediyoruz. İç transferle ilgili çalışmalarımız başladı.ifadelerini kullandı.Denizlispor'un bu sezon üst sıralara oynayacağını dile getiren başkan Çetin,açıklamasında bulundu.