Çin, 88. İEF’nin partner ülkesi oldu

Büyüksehir Belediyesi ev sahipliginde IZFAS tarafından 6-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 88. Izmir Enternasyonal Fuarı (IEF) heyecanı basladı. Fuar, on gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eglencenin merkezi olacak. Geçtigimiz yıl partner ülke olarak Sırbistan'ın yer aldıgı IEF, bu yıl ülkemizle önemli iliskileri bulunan Çin Halk Cumhuriyeti'ni partner ülke olarak agırlayacak. Kültürpark 2 No'lu Hol'de yer alacak Çin Halk Cumhuriyeti, fuara getirecegi alım heyetleri ile birlikte katılımcılarla is baglantıları ve görüsmeleri gerçeklestirecek. Ikili görüsmelerin yanında son teknoloji ürünler ve ülkeye has degerlerin 88. IEF'de sergilenmesi bekleniyor. Öte yandan Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2018 yılında 23 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçeklesti. 2018 yılı ayrıca Çin'de Türkiye Turizm Yılı olarak kabul edildi. 2018 yılında Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 60 artısla 390 bine ulastı. Fuarla birlikte bu oranın daha da artması bekleniyor.