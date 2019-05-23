En çok o üzüldü

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AKHISARSPOR'UN Süper Lig'e veda ettiği Kayserispor maçını tribünden izleyen kulübün 91 yaşındaki eski futbolcusu Bahattin Karanfil gözyaşlarını tutamadı.olan 91 yaşındaki Bahattin Karanfil, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Hashoca Mahallesindeki tek katlı mütevazı bir evde 77 yaşındaki eşi Feride Karanfil ile yaşışyor. Bahattin Karanfil, TFF 1. Lig'e düşen Akhisarspor için, "Küme düşmemizin en büyük nedeni kulüp idarecileri ve satılan futbolcuların yerine yenilerinin almamalarıdır" ifadelerini kullandı.Karanfil, "Seyirci olarak son maça gittim. Hiç bakamadım. Hiçbir şey yoktu takımda. Kabahat hep idarecilerde. Süper Lig'desin transfer yapmıyorsun! Kupa kazandığın için sana para verilmiş. Onunla hiç olmazsa bir iki tane iyi oyuncu al. Elindekilerin çoğunu sattı. Lig başlamadandiyerek gözyaşlarına boğuldu. 14 yaşındayken Gençlikspor'da futbol hayatına başlayan ve o günden beri futboldan bir türlü kopamayan Bahattin Karanfil'e 'Sağlamcı Bahattin' lakabını Fenerbahçe'de oynayan Puskas Ergun'un abisi İzzet Öztuna takmış.