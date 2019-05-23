Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > “Süper Lig’de kalacağız”

“Süper Lig’de kalacağız”

Giriş Tarihi: 23.5.2019
“Süper Lig’de kalacağız”
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, pazar günü Ankaragücü ile çok kritik maça çıkacaklarını söyledi. "En büyük önceliğimiz rakiplerimizin ne yaptığına bakmaksızın Ankaragücü maçını kazanmak" diyen Papatya, "Süper Lig'de devam etmek istiyoruz. Kazanmak için çıkacağız. Hiçbir şey bitmedi. En büyük önceliğimiz rakiplerimizin ne yaptığına bakmaksızın Ankaragücü maçını kazanmak. Bu ligde devam etmek istiyoruz. İnancım 5 hafta önce olduğu gibi yüzde 100" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Süper Lig’de kalacağız”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN