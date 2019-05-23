“Süper Lig’de kalacağız”

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Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, pazar günü Ankaragücü ile çok kritik maça çıkacaklarını söyledi. "En büyük önceliğimiz rakiplerimizin ne yaptığına bakmaksızın Ankaragücü maçını kazanmak" diyen Papatya, "Süper Lig'de devam etmek istiyoruz. Kazanmak için çıkacağız. Hiçbir şey bitmedi. En büyük önceliğimiz rakiplerimizin ne yaptığına bakmaksızın Ankaragücü maçını kazanmak. Bu ligde devam etmek istiyoruz. İnancım 5 hafta önce olduğu gibi yüzde 100"
ifadelerini kullandı.