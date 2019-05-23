“Süper Lig’de kalacağız”

BUGÜN NELER OLDU

Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, pazar günü Ankaragücü ile çok kritik maça çıkacaklarını söyledi. "En büyük önceliğimiz rakiplerimizin ne yaptığına bakmaksızın Ankaragücü maçını kazanmak" diyen Papatya,ifadelerini kullandı.