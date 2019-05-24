Geleceğin denizcileri bu lisede yetişiyor

İzmir'de Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, denizcilik sektörüne nitelikli eleman yetiştiriyor. Lise, öğrencilerini mezun olduktan sonra hemen işe başlayabilecek şekilde öğrenim görüyor. Merkezi sınavda başarılı öğrencilerden, okulda eğitim alabilmeleri için önce yetkili hastanelerden "gemi adamı" olabileceklerine dair sağlık raporu isteniyor. Okula başlayan genç denizcilere, ilk yıl diğer liselerle aynı eğitim veriliyor. Öğrenciler, 10. sınıfta alan derslerini almaya başlıyor, 11. sınıfta ise istekleri dallara yöneliyor.

SIMÜLATÖR EĞITIMI

Son sınıf ise çoğunlukla stajda geçiyor. Haftanın iki günü okulda derslere devam eden öğrenciler, kalan günlerde ise gemilerde tecrübe kazanıyor. Okulda, farklı modeldeki gemilerde çalışmanın canlandırıldığı simülatörler de bulunuyor. Köprü üstü simülatöründe eğitim alan geleceği kaptanları, zorlu deniz ve hava şartlarında gemilerini başarıyla kontrol etmeyi öğreniyor. Meslek liseliler, elektronik harita simülatöründe harita kullanmayı, gemi makineleri simülatöründe ise geminin çalışma prensiplerini tecrübe ediyor. Öğrenciler, ayrıca gemide karşılaşabilecekleri acil durumlar için hazırlanıyor. Acil durumda gemiyi nasıl terk etmeleri gerektiğine ilişkin bilgiler edinen öğrenciler, denizde canlı kalma havuzunda, uzun süre suda nasıl hayatta kalabileceklerini öğreniyor. Ayrıca gemi kaynak ve gemi makineleri atölyeleri ile deniz güvenlik laboratuvarı da öğrencilerin mesleki bilgilerini destekliyor. Okulun müdür vekili Tolga Şakoğlu, öğrencilerin, bir gemide bulunması gereken koşulları yaşayarak öğrendiğini söyledi.