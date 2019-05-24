Göztepe tarihi maçı bekliyor

8 Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Öztekin, 8 golle takımın skorer ismi konumunda bulunuyor. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezasını tamamlayan Brezilyalı stoper Reis de bu hafta formasına kavuşacak.

Sezonun son maçında pazar günü Ankaragücü ile Süper Lig'de tamam ya da devam maçına çıkacak olan Göztepe, zorlu müsabakaya odaklandı. Rakibi karşısında alacağı galibiyetle rakiplerinin alacağı skorlara bakmaksızın ligde kalacak olan İzmir temsilcisinde seferberlik ilan edildi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde adeta kamp kurdu. Takımı bir dakika bile yalnız bırakmayan Sepil; tarihi karşılaşma öncesi teknik direktör Tamer Tuna ve oyuncularla yakından ilgileniyor. Hatırlanacağı üzere başkan Sepil ligin 30. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasından önce yurtdışından dönmüş ve takımla birebir ilgilenmeye başlamıştı. İzmir temsilcisi o tarihten bu yana oynadığı 4 karşılaşmadan 8 puan çıkararak ligde kalma yolunda avantajı eline geçirdi.

YASİN İÇİN YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

Ankaragücü maçı öncesi kulüp doktorları da sakat oyuncular için yoğun mesai harcıyor. Kadu, Hakan, Ghilas, Kerem Atakan ve Grillo'nun sezonu kapattığı, Yasin Öztekin'in maça yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. 27. haftadaki Akhisar maçının ardından sakatlanan ve yalnızca Erzurumspor maçında 6 dakika süre alan deneyimli oyuncunun o tarihten sonra bir daha forma giyemedi. Tamer Tuna'nın, zorlu karşılaşmada Yasin'in tecrübesinden faydalanmak istediği biliniyor. A.GÜCÜLÜLER DE BILETLERI BITIRDI

Göztepe-Ankaragücü karşılaşmasının biletleri dün satışa çıktığı gibi tükendi. Ev sahibi takımın taraftarları 5 dakikada satışa çıkan tüm biletleri bitirdi. Taraftarlar sosyal medyada 'Odaklan' etiketiyle oyuncularına destek olurken, maç günü de karşılaşma için özel hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Konuk Ankaragücü taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Ligde herhangi bir iddiası kalmasa da futbolseverler, kendilerine ayrılan biletleri tüketti.