Katar’dan İzmir’e ilk sefer

BUGÜN NELER OLDU

Havayolları'nın Doha'dan İzmir'e doğrudan ilk seferini yapan uçağı, 95 yolcu ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı. İnişte uçağı karşılayan VIP konuklar arasında Katar Türk Büyükelçisi Fikret Özer, Mülki İdare Amiri Aydın Memük, DHMİ Başmüdür Yardımcıları Necmi Karakoç ve Hasan Çıracı ile TAV Ege Genel Müdürü F. Erkan Balcı bulundu. Katar Havayolları'nın Avrupa'dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sylvain Xavier Bosch da İzmir'e yapılan ilk uçuşa katıldı. Törende konuşan Katar Türk Büyükelçisi Fikret Özer, "Bugün, Katar Havayolları gibi prestijli bir havayolunun İzmir gibi ülkemizin incisi olan bir şehre sefer başlatması İzmir için dönüm noktalarından birini teşkil edecektir" dedi.