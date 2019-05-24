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ramazan kolisi hazırlayıp dağıttı

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Kız öğrenciler ramazan kolisi hazırlayıp dağıttı
KYK Manisa Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bin 340 öğrenciden 600'ü cep harçlıklarıyla aldıkları temel gıda malzemelerini ihtiyaç sahibi aileler için 40 Ramazan paketi hazırladı. Her öğrencinin kendi aldığı gıda malzemeleri yurtta yine öğrenciler tarafından kolilere yerleştirildi. Her birinde 15 kalem gıda malzemesi ve bir de hediye paketinin olduğu koliler yurt yönetimi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdunda kalan öğrencisi Sedanur Ekingen, "Ramazan dolayısıyla harçlıklarımızdan biriktirdiklerimizle muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere yurt müdürümüzle beraber kolilerimizi hazırladık" dedi. KYK Manisa Ayşe Hafsa Sultan Yurdu Müdürü Ebru Acar ise, "Öğrencilerimizden 600'ünün her biri bir kalem malzeme getirdi. Biz her kolinin içine 15 kalem malzeme yerleştirdik" dedi.
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Kız öğrenciler ramazan kolisi hazırlayıp dağıttı
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