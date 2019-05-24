Kızımı kurtarın

Denizli'de inşaat işçisi olarak çalışan Mustafa Gedik (47), 1.5 yıl önce beyninde sıvı biriken ve Hidrosefali tanısı konulan 13 yaşındaki kızı Elif Nur Gedik (13) için yardım bekliyor. Hastalık tanısı konulduktan sonra zamanla duyma, yürüme ve konuşma yetilerini kaybeden Elif Nur'un hastalığı her geçen gün ilerliyor. Sıvıların etkisini en aza indirmek için haftalık olarak yapılan iğneler de hastalığa engel olmuyor, aile ise bu iğnelerin masrafını karşılayamadığını belirtiyor. Baba Gedik, 3-4 aylık hayatı kaldığını söylediği kızının kurtulması için, beyindeki sıvıları atmaya yarayan 'Beyin Şantı'nın takılması gerektiğini ancak bu şantın ve yapılacak ameliyatların masrafını karşılayamayacağını söylüyor.

ZOR DURUMDAYIZ

Şantın alınması için maddi durumunun kalmadığını aktaran Gedik, "Beyninde sıvı var. Bu sıvı beynini sıkıştırıp yürümesini, konuşmasını duymasını engellemiş. Acilen İsviçre'den beyindeki fazla sıvıyı dışarı atmaya yarayan beyin şantı isimli bir aletin gelmesi gerekiyor. Beyne takılıp, beynindeki sıvıyı o alet ile almamız lazım. Bunun devlet tamamını karşılamıyor, yarısını benim, yarısını devletin karşılaması gerekiyor. Benim de maddi durumum hiç kalmadı. Haftalık iğnesi var 860 lira. Ayrıca ameliyat masrafı hastane masrafını karşılayacak kişiye seve seve böbreğimi vermeye razıyım" dedi. Kızını yurt genelindeki çeşitli hastanelere götürdüğünü belirten Gedik, "Hastalık öncesi çok iyiydi. Yavaş yavaş yürümemeye, konuşmamaya, duymamaya başladı. Marmara, Akdeniz ve Cerrahpaşa Üniversiteleri'ndeki hastanelere götürdüğümde çocuğun beynindeki sıvının arttığını söylediler. Hidrosefali tanısı konuldu. Şu an acilen o aletin çocuğun beynine takılması gerekiyor. Cihaz takılmazsa kızımın 3-4 aylık ömrü kaldı. Evladımın kurtulması için böbreğimi vermeye seve seve razıyım. Doktorlar, cihaz takılırsa iyileşme şansı yüzde 100 olacağını söyledi" dedi.