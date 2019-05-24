Küçük Talha görmek istiyor

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Bayraklı'da eşinden ayrı yaşayan Şükran Koktaş'ın en küçük oğlu Talha Koktaş, görme engeli nedeniyle 11 yıldır annesiyle beraber mücadele veriyor. İlk ameliyatını bebekken Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olan Koktaş, 3 yaşından sonra tekrarlayan görme problemi için çok sayıda sağlık kurumunun kapısını çaldı. Tüm ihtiyaçlarını en yakını annesinin desteğiyle karşılayan Talha'nın tek isteği ameliyat olmak.4 çocuk annesi Şükran Koktaş, oğlu için çok sayıda hastaneye gittiklerini söyleyerek, "Talha bebekliğindeki ilk ameliyatın ardından 3 yaşına geldiğinde benzer sorunlar yaşamaya başladı. Normal bir okula gidemedi, özel eğitim desteği aldı. Yaklaşık 3 yıl önce desteklerle özel bir hastanede tekrar ameliyat oldu. Talha büyüdükçe hastalığı tekrarlıyor" dedi. Talha'nın "Ne zaman göreceğim?" sorusuna yanıt veremediğini belirten Koktaş, "Yaklaşık 20 bin lira ameliyat ücreti istendi. Okula ara verdi. Psikolojik destek alıyor. Yüzde 90 engelli raporu var. Destek bekliyoruz" dedi.