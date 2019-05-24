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Yatalak adamı dolandırdılar

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Yatalak adamı dolandırdılar
Balıkesır'ın Edremit ilçesinde yatalak hasta olan İlyas Birgül'ün (47) evine giden, İ.K., kendisini Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıttı. Birgül'e bağlanan maaşın usulsüz olduğunu iddia eden İ.K., devlet adına tahsil edilmesi gerektiğini söyledi. Birgül'ün 5 bin lirasını alan İ.K., ikinci sefer ise bu zamana kadar yatın 17 bin lirayı istedi. Şüphelenen İlyas Birgül dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Polis, İ.K. ve arkadaşı E.C.'yi yakaladı. 2 zanlı mahkemede tutuklandı.
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Yatalak adamı dolandırdılar
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