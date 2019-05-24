Yerlı messı küllerınden doğdu

HENÜZ 15 yaşındayken 2010 yılında Denizlispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olurken, "Yerli Messi" olarak adlandırılan 24 yaşındaki futbolcunun kariyeri beklediği gibi gitmedi. Fenerbahçe'de istediği süreyi alamayan ofansif orta saha oyuncusu, yıllar içerisinde Anadolu'da bir çok kulüpte forma giydi. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da 1. Lig'den Süper Lig'e çıktıktan sonra Süper Lig kadrosunda kendisine yer bulamayıp altyapısından yetiştiği Denizlispor'a transfer olan Recep Niyaz, müthiş bir çıkış yakaladı. Yuvaya dönüp başarılı bir sezon geçiren Recep Niyaz, 12 gol 6 asistlik bir performans gösterdi.

BURASI DOĞDUĞUM ŞEHİR

FORMA giydiği 33 maçta 18 gole doğrudan etki yapan ve taraftarların sevgilisi olan Recep Niyaz, memleketinin takımı Denizlispor ile Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e çıkma mutluluğunu tattı. Denizlispor ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden, bu sezon takım halinde çok iyi mücadele ettiklerini ve şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini belirten Recep, "Sezon başında çok iyi bir ekip oluşturduk. Süper Lig hedefiyle kenetlendik. Sahada tüm takım arkadaşlarım bu hedef için varını yoğunu ortaya koydu. Sonunda mutlu sona ulaştık. Ligi şampiyon tamamladığımız için çok mutluyum. Doğduğum şehrin takımına şampiyonluk yolunda katkı verdiğim için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.