Göz Göz’de bayram havası

SIKINTILI bir sezonu son dakika mutluluğuyla geride bırakıp 38 puanla ligi 15. tamamlayan Göztepe, özellikle son 5 haftada gösterdiği çıkışla en önemli rakipleri Bursaspor ve Erzurumspor'u geride bıraktı. Önceki gün Bursaspor aynı anda başlayan son maçını kazanırken stresli geçen Ankaragücü sınavında rakip 1-1'i bulup Göz-Göz'ü küme düşürecek skoru elde ettiğinde tüm İzmir buz kesti. Göztepe, 1-1'in ardından son dakikalarda Deniz'in penaltısıyla Bursaspor ve Erzurumspor'un da kazandığı haftayı 3 puanla bitirip bir puan farkla hedefine ulaştı.
TUNA'NIN GÖZYAŞLARI
Akhisarspor, Erzurum ve Bursa'nın beyaz mendil salladığı Süper Lig'de yoluna devam edecek Göztepe'de futbolcular, teknik ekip, yönetim ve taraftarın yaşadığı coşku görülmeye değerdi. Son düdüğün çalmasıyla birlikte oyuncular göz yaşlarına hakim olamadı.
Göztepe'de ikinci dönemini yaşayan teknik direktör Tamer Tuna, tribüne gönderildiği maçta sevincini taraftarlara sarılarak gösterdi.
SEPİL BARIŞTI
Sakin tavırlarıyla bilinen ancak inanılmaz coşku yaşayan Tuna, kariyerinin en kritik maçını kayıpsız geçti. Bu sezon taraftarlarca en çok eleştirilen isim olan başkan Mehmet Sepil de sevinç göz yaşları döktü.
Sahaya inen Sepil, oyunculara tünel girişinde tek tek sarılıp alınlarından öptü. Sepil, "Öldük öldük dirildik ama kurtulduk"
dedi. Sepil, Göztepe'nin Akhisar, Rize ve Erzurumspor'a yenildiği haftalarda yurt dışında olması nedeniyle protestolara maruz kalmıştı.