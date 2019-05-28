Göz Göz’de bayram havası

BUGÜN NELER OLDU

SIKINTILI bir sezonu son dakika mutluluğuyla geride bırakıp 38 puanla ligi 15. tamamlayan Göztepe, özellikle son 5 haftada gösterdiği çıkışla en önemli rakipleri Bursaspor ve Erzurumspor'u geride bıraktı. Önceki gün Bursaspor aynı anda başlayan son maçını kazanırken stresli geçen Ankaragücü sınavında rakip 1-1'i bulup Göz-Göz'ü küme düşürecek skoru elde ettiğinde tüm İzmir buz kesti.Akhisarspor, Erzurum ve Bursa'nın beyaz mendil salladığı Süper Lig'de yoluna devam edecek Göztepe'de futbolcular, teknik ekip, yönetim ve taraftarın yaşadığı coşku görülmeye değerdi.Göztepe'de ikinci dönemini yaşayan teknik direktörSakin tavırlarıyla bilinen ancak inanılmaz coşku yaşayan Tuna, kariyerinin en kritik maçını kayıpsız geçti.Sahaya inen Sepil, oyunculara tünel girişinde tek tek sarılıp alınlarından öptü. Sepil,dedi. Sepil, Göztepe'nin Akhisar, Rize ve Erzurumspor'a yenildiği haftalarda yurt dışında olması nedeniyle protestolara maruz kalmıştı.