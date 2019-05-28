Göztepe ‘devam’ dedi!

BUGÜN NELER OLDU

izem Yılmazer'in yönettiğinda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz Göztepe ve Akhisarspor'un son hafta maçlarını değerlendirdiler.Nefeslerin tutulduğu bir maç izledik. Her dakikası yürek hoplattı. Aşırı sıcağa rağmen yüksek tempo vardı.Deniz'in penaltı golü ile Bornova yıkılıyordu. Son dakikalar oynanırken tribünlerde gözyaşları sel olmuştu. İki kulübenin kapışması, maçın 7 dakika uzaması ile dakikalar bitmek bilmiyordu.Açıkça Göztepe gitti geldi ve ligde kalmayı başardı. Çok sıkıntılı bir sezon yaşadılar ama finali de iyi yaptılar. Sezonun en değerli galibiyeti ile ligde kaldılar.Sadece oynayanlar için değil izleyenler için de unutamayacakları bir maç oldu. Bursaspor ve Erzurumspor'un galibiyet haberleri ile kazanmaları şart olmuştu.İkiyi ararlarken Ankaragücü skoru eşitlediğinde Bursaspor avantaj yakalamıştı. Ya kazanacaklardı ya da bu beraberlik ile küme düşeceklerdi.Maça iyi hazırlanmışlar. Hiç telaş yapmadan, rakibin sertliği karşısında da sakin kalarak son düdüğü beklediler.Geçmiş olsun ama ders de olsun. Zira güçlü ekonomik yapısı ve büyük camiası ile bunları yaşayacak bir takım değildi Göztepe.Son sözlerini daha önce söylemişlerdi.Düşen takımlararsında en iyi futboluoynayarak lige veda ettiler.Keşke daha önce görevegelmiş olsaydı. İyi işler yaptıama çabası yetmedi. Umarım en kısa zamandatekrar geri dönerler.Sezona Süper Kupa ilebaşlayan, bu sezon da kupa finali oynayanbir takımın buralara nasıl geldiğinianlamak mümkün değil. İyi oynayarakküme düştüler.Çok sakatlık yaşadılar, anlamsızkartlarla eksik kaldılar. Hepsi üst üstegeldi. Ege futbolunu iyi temsil ettiler.Alışmıştık bu takıma, çok arayacağız.