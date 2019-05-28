Göztepe ‘devam’ dedi!

G
izem Yılmazer'in yönettiği 'Spor Masası'
nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz Göztepe ve Akhisarspor'un son hafta maçlarını değerlendirdiler.
1. GIZEM YILMAZER: Göztepe, ligin finalini iyi yaptı ve ligde kaldı. Nasıl bir maç oldu?
LEBIP TIMOR:
Nefeslerin tutulduğu bir maç izledik. Her dakikası yürek hoplattı. Aşırı sıcağa rağmen yüksek tempo vardı. Zordur böyle maçları oynamak. Beraberliğe yakalandılar ama müthiş bir taraftar desteği ile maçı hiç bırakmadılar.
Deniz'in penaltı golü ile Bornova yıkılıyordu. Son dakikalar oynanırken tribünlerde gözyaşları sel olmuştu. İki kulübenin kapışması, maçın 7 dakika uzaması ile dakikalar bitmek bilmiyordu. Cüneyt Çakır son düdüğü çaldığında adeta bir şampiyonluk kutlaması yaşanıyordu.
Açıkça Göztepe gitti geldi ve ligde kalmayı başardı. Çok sıkıntılı bir sezon yaşadılar ama finali de iyi yaptılar. Sezonun en değerli galibiyeti ile ligde kaldılar.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Sadece oynayanlar için değil izleyenler için de unutamayacakları bir maç oldu. Bursaspor ve Erzurumspor'un galibiyet haberleri ile kazanmaları şart olmuştu. Üst üste pozisyon bulurlarken rakibe nefes aldırmıyorlar ve devreye de 1-0 önde gidiyorlardı. 1-0'ı korumak zordu.
İkiyi ararlarken Ankaragücü skoru eşitlediğinde Bursaspor avantaj yakalamıştı. Ya kazanacaklardı ya da bu beraberlik ile küme düşeceklerdi. Cüneyt Çakır'ın VAR'a giderek verdiği ve Deniz'in attığı penaltı golünden sonra taraftarları ile birlikte adete 12 kişi oynayarak bitirdiler maçı.
Maça iyi hazırlanmışlar. Hiç telaş yapmadan, rakibin sertliği karşısında da sakin kalarak son düdüğü beklediler. Son düdük çaldığında sadece Bornova değil tüm Güzelyalı ayakta idi. Tarifi imkansız bir sevinç yaşadılar.
Geçmiş olsun ama ders de olsun. Zira güçlü ekonomik yapısı ve büyük camiası ile bunları yaşayacak bir takım değildi Göztepe.
AKHİSARSPOR'U ARAYACAĞIZ
2. YILMAZER: Akhisar, Konya beraberliği ile veda etti. Neler söylemek istesiniz?
TIMOR:
Son sözlerini daha önce söylemişlerdi. Ancak küme düşmesi kesinleşmiş bir takımın Konyaspor karşısındaki mücadelesi de kocaman bir alkışı hak ediyor.
Düşen takımlar
arsında en iyi futbolu
oynayarak lige veda ettiler. Son dönemde görev yapan Cem Kavçak hocama ayrı bir parantez açmak istiyorum.
Keşke daha önce göreve
gelmiş olsaydı. İyi işler yaptı
ama çabası yetmedi. Umarım en kısa zamanda
tekrar geri dönerler.
ÇIFDALÖZ:
Sezona Süper Kupa ile
başlayan, bu sezon da kupa finali oynayan
bir takımın buralara nasıl geldiğini
anlamak mümkün değil. İyi oynayarak
küme düştüler. Yeni statlarının keyfini çıkaramadan düşmeleri daha da üzücü oldu.
Çok sakatlık yaşadılar, anlamsız
kartlarla eksik kaldılar. Hepsi üst üste
geldi. Ege futbolunu iyi temsil ettiler.
Alışmıştık bu takıma, çok arayacağız.