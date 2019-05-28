İşte Manisa’nın altın çifti

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AEROBİK cimnastikte genç yaşında Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyalarla ülkemizi gururlandıran Manisalı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, tarihi bir başarı daha elde etti. Milli Takım formasıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.Türkiye'nin ikinci olduğu yarışmada birinciliği Macaristan elde ederken, Romanya ise kürsüde üçüncü sırada yer aldı.Ayşe Begüm, Bakü'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenip büyükler kategorisinde yine ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda tek kadınlarda da finalde yarışmayı başardı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası çiftler kategorisinde, gümüş madalya kazanan Ayşe Begüm ve Mehmet Ercoş'u tebrik etti.