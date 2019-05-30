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Bandırmalılar deredeki kötü kokuya isyan etti

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Bandırmalılar deredeki kötü kokuya isyan etti
BALIKESIR'IN Bandırma ilçesine bağlı Doğruca Mahallesinin kenarından geçen derenin kokusuna mahalleliler isyan etti. Edincik Mahallesinde bulunan biyogaz dönüşüm şirketinin atıklarıyla kirlenen, Doğruca Mahallesinin içinden geçen Eğridere için çevre örgütleri ve mahalle sakinleri eylem yaptı. Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu öncülüğünde yapılan eylemde Doğruca Muhtarı Adem Taştekin, mahalle sakinleri ve çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı. Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, "Havamız, suyumuz, deremiz, denizimiz hızla kirlenmeye devam ediyor. Nefes alamıyoruz. Zehir akıyor" dedi.
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Bandırmalılar deredeki kötü kokuya isyan etti
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