Buca’da çukur isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Buca ilçesinde Adnan Kahveci Caddesi'nin bir bölümüne kanalizasyon boru hattı dösendi. Hat dösendikten sonra toprakla kapatılan çukurlar bir haftadır asfaltlanmadı. Bu duruma isyan eden vatandaslar, "Ramazan Bayramı öncesi bu tozu topragı çekmek zorunda degiliz. Temizlik yapamıyoruz. Kapı pencere açamıyoruz. Ne zaman asfalt atacaklar" diye konustu. Buca ilçesi Güven Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nin bir bölümü geçen hafta belediye ekipleri tarafından kanalizasyon boru hattı dösemek amacıyla kazıldı. Hattın dösenmesi tamamlandıktan sonra sadece toprakla kapatılan çukurlar nedeniyle vatandaslar isyan bayragını çekti. Caddeden her araç geçtiginde evler toza topraga gömülüyor. Ramazan Bayramı öncesi yasanan bu tatsız durum nedeniyle yetkilileri göreve çagıran vatandaslar çukurların bir an önce asfaltlanıp kapatılmasını istiyor. Bir haftadır çukurlardan yükselen toz nedeniyle sıkıntı yasadıklarını anlatan mahalle sakinleri, "Tek istegimiz çukurların asfaltlanarak kapatılması. Ramazan Bayramı öncesi temizlik yapamıyoruz. Pencerelerimizi sildik ama yine toz toprak içinde kaldı. Havaların ısınması nedeniyle pencere açmak istiyoruz ancak açamıyoruz. Perisan olduk. Araçlarımızı yıkatıp cadde üzerine park ediyoruz. Çok kısa süre içinde araçlar toz toprak içinde kalıyor. Çukurlar her araç geçtikçe daha da derinlesiyor" seklinde konustu.