Buca’da tek katlı ev harabeye döndü

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Buca ilçesinne bağlı Çaldıran Mahallesi'nde, 433/10 Sokak'taki tek katlı evde patlama oldu. Sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve AKS ekipleri, evin arka odasında bulunan ve tek başına yaşayan Fahri Bayzit'i (80) dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif şekilde yaralandığı belirlenen Bayzit, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde büyük çapta hasar oluşturan patlamanın nedeni araştırılıyor.