Çağırsınlar, bir daha söylerim

BUGÜN NELER OLDU

Geçtigimiz yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. Yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde dönemin Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Aziz Kocaoglu'nun CHP Konak Ilçe Baskanı Çagrı Grusçu'ya, Il Baskanı Deniz Yücel'in de bulundugu ortamda ettigi küfrü görmezden gelen CHP Izmir Il Yönetimi çifte standart uyguladı. Il Yönetimi, Konak'taki tarihi Sato Restoranı baskanlık konutuna çevirdigi için sosyal medya hesabı üzerinden Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Tunç Soyer ile Esi Neptün Soyer'i sert bir dille elestiren eski CHP Izmir Il Baskanı Kemal Karatas hakkında sorusturma baslattı. Karar önceki aksam CHP Il Baskanlıgında gerçeklestirilen haftalık olagan il yönetim kurulu toplantısında alındı. Yine aynı toplantıda sorusturmayı il yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek bir komisyonun yürütmesi kararlastırıldı. Komisyonun önümüzdeki günlerde sosyal medya üzerinden yaptıgı paylasımlar nedeniyle Kemal Karatas'ın ifadesine basvuracagı ögrenildi.Hakkında sorusturma baslatılan Kemal Karatas ise Egeli SABAH'a konuya iliskin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine henüz ulasan bir tebligat bulunmadıgını belirten Karatas; "Ben de herkes gibi önceki aksam böyle bir sorusturma baslatıldıgını internet gazetelerinden ögrendim. Henüz bana ulasmıs bir tebligat yok. Il yönetiminin kendi tasarrufu. Çagırsınlar bakalım. Görecegiz. Çagrılınca gerekli yanıtları veririm. Ne yazdıysam çagrıldıgımda gider onu söylerim. Farklı bir sey söyleyecek halimiz yok. Simdiye kadar yazmadıklarımı da söylerim. Simdiye kadar söylemediklerimi, partiye zarar gelmesin diye yazmadıklarımı, kamuoyu ile paylasmadıklarımı da orada onlarla paylasırım. Gidecegimiz zaman herkese haber veririz. Gelsinler onlar da dinlesinler" dedi.