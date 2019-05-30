Demba Ba dönüyor

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eçen sezon yabancı oyuncu transferlerinden istediği verimi alamayan Göztepe yönetimi Demba Ba ile temaslara başladı. Sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir'e gelen ancak burada fazla forma şansı bulamayan dünyaca ünlü Senegalli golcünün başkan Mehmet Sepil'e haber göndererek, "Göztepe'ye gelmek istiyorum" dediği öğrenildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın da çok yakından tanıdığı 34 yaşındaki santrforla en kısa sürede masaya oturalacağı dile getirildi. Yönetimin Demba Ba ile maç başına ücret karşılığından anlaşma sağlamak istediği ifade edilirken, Başakşehir'le 2021 yılına kadar mukavelesi olan oyuncunun bonservisini alacağı kaydedildi. Göztepe'nin ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde Futbol Akademileri kuran Demba Ba ile altyapı için de iş birliği yapması bekleniyor. Başkan Sepil, Demba Ba aracılığı ile yetenekli Senegalli futbolcuları takıma kazandırmayı planlıyor.GÖZTEPE'YE 2017-2018 sezonun devre arasında gelen Senegalli başarılı bir performans gösterip eksi günlerini hatırlattı. Çin'de ayağı kırılmasına rağmen toparlanan Demba Ba, İzmir ekibinde 13 maça çıkıp 7 kez ağları sarstı. Göztepe taraftarı ve Demba Ba'nın arası Vodafone Park'ta Beşiktaş'la oynanan maç sonrası açılmıştı. Beşiktaş taraftarının tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Demba Ba, Göztepe seyircisi tarafından ertesi hafta ıslıklanmıştı.Süper Lig'in son haftasında Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalan Göztepe, karşılaşma öncesinde düzenlenen maç toplantısında yaşananların videosunu yayınladı. Oyuncuların ailelerinden gelen görüntülerin paylaşıldığı toplantıda duygusal anların yaşandığı görülüyor.