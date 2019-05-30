Denizli’de bayram mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

Büyüksehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Baskanlıgı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaslar tarafından yogun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalısması yapıyor. Kent genelinde bulunan bin 50 mezarlıkta bakım ve temizlik çalısmaları yapılarak, Ramazan Bayramı'nda vatandasların ziyaretine hazır hale getiriliyor. Öte yandan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla tüm tedbirlerini de almaya baslayan Denizli Büyüksehir Belediyesi birimlerinde nöbetçi ekipler olusturarak, halkın acil ihtiyaçlarını anında karsılayacak.