Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Denizlispor siftah yaptı

Denizlispor siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig’deki ilk transferini yapan Denizlispor yönetimi, küme düşen bir başka Ege ekibi Akhisarspor’dan ayrılan Güray Vural ile anlaştı

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Denizlispor siftah yaptı
YENI sezonda 9 yıl sonra mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizlispor, transfere hızlı girdi. Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'dan ayrılan Güray Vural, altyapısından yetiştiği Denizlispor'a geri döndü. Güray ile her konuda anlaşma sağlandığı ve ön protokol imzalandığı da öğrenildi. Horoz'un en az 14 futbolcuyu transfer edeceği açıklandı.

OLCAY BEKLEMEDE
"Süper Lig'de amacımız ilk 5'te yer almak" diyen ve 70 milyon TL'lik bir transfer bütçesi ayıran başkan Ali Çetin, belirledikleri oyuncularla masaya oturmaya başladıklarının müjdesini verdi. Çetin, "Yerli ve yabancı en az 14 futbolcu alacağız. Büyük bölümünü top başı yapacağımız 25 Haziran'a kadar yetiştireceğiz" diye konuştu. Ege ekibinin listesinde Trabzon'dan ayrılan ancak istediği yüksek meblağ nedeniyle beklemeye alınan Olcay Şahan ile Beşiktaşlı Umut Nayir ve Kasımpaşa'nın ön liberosu Sadiku gibi listedeki isimlerden.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor siftah yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN