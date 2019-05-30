Denizlispor siftah yaptı

BUGÜN NELER OLDU

YENI sezonda 9 yıl sonra mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizlispor, transfere hızlı girdi.Güray ile her konuda anlaşma sağlandığı ve ön protokol imzalandığı da öğrenildi. Horoz'un en az 14 futbolcuyu transfer edeceği açıklandı.diyenve 70 milyon TL'lik birtransfer bütçesi ayıran başkanAli Çetin, belirlediklerioyuncularla masaya oturmayabaşladıklarının müjdesiniverdi. Çetin,diye konuştu.Ege ekibinin listesindeTrabzon'dan ayrılan ancakistediği yüksek meblağnedeniyle beklemeye alınanOlcay Şahan ile BeşiktaşlıUmut Nayir ve Kasımpaşa'nınön liberosu Sadikugibi listedeki isimlerden.