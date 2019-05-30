Denizlispor siftah yaptı

YENI sezonda 9 yıl sonra mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizlispor, transfere hızlı girdi. Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'dan ayrılan Güray Vural, altyapısından yetiştiği Denizlispor'a geri döndü.
Güray ile her konuda anlaşma sağlandığı ve ön protokol imzalandığı da öğrenildi. Horoz'un en az 14 futbolcuyu transfer edeceği açıklandı.
OLCAY BEKLEMEDE
"Süper Lig'de amacımız ilk 5'te yer almak"
diyen
ve 70 milyon TL'lik bir
transfer bütçesi ayıran başkan
Ali Çetin, belirledikleri
oyuncularla masaya oturmaya
başladıklarının müjdesini
verdi. Çetin, "Yerli ve yabancı en az 14 futbolcu alacağız. Büyük bölümünü top başı yapacağımız 25 Haziran'a kadar yetiştireceğiz"
diye konuştu.
Ege ekibinin listesinde
Trabzon'dan ayrılan ancak
istediği yüksek meblağ
nedeniyle beklemeye alınan
Olcay Şahan ile Beşiktaşlı
Umut Nayir ve Kasımpaşa'nın
ön liberosu Sadiku
gibi listedeki isimlerden.