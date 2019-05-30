Folkart’a itibar ödülü geldi

BUGÜN NELER OLDU

İtibar Akademisi tarafından bu yıl sekizincisi açıklanan Türkiye İtibar Endeksi (TİE) verilerine göre Folkart, ülkemizin en itibarlı şirketleri arasında yer aldı. Araştırma kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü'nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde 30 farklı sektörde 12 bin kişi aranarak araştırma yapıldı. Araştırmada hem sektörel bazda hem de ülke genelinde itibar ele alındı. Araştırma sonucunda en saygın kuruluşlar açıklandı. Folkart dışında İlk 10'da yer alan şirketlerin hepsinin çok sayıda bölgede proje gerçekleştirmesine rağmen sadece İzmir'de faaliyet gösteren Folkart'ın listeye 9. sıradan girmesi büyük bir başarı olarak nitelendirildi. İstanbul'da düzenlenen ödül törenine katılan Folkart Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Gökşen, Folkart adına ödülü aldı. Gökşen, "Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bize duyulan bu güvene her zaman layık olmak için çalışacağız" dedi.