Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Geri dönüşüm ile enstrüman yapıyor

Geri dönüşüm ile enstrüman yapıyor

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Geri dönüşüm ile enstrüman yapıyor
EGE Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü'nden mezun olan Burçin Bayar Babaoğluc (33), eğitimi süresince tambur ve bağlama yapımı üzerinde yoğunlaştı. Ünlü kanun yapımı ustası Ejder Güleç'in atölyesinde dersler de alan Bayar, Karşıyaka'da kendine bir atölye açtı ve Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası oldu. Bayar, bunun yanı sıra çalgı aletlerinin minyatürlerini üretmeye başladı. Bayar, tavladan ve eski radyodan gitar, kurabiye kutusu ve yağ tenekesinden ukulele üretiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Geri dönüşüm ile enstrüman yapıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN