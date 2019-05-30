Geri dönüşüm ile enstrüman yapıyor

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Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü'nden mezun olan Burçin Bayar Babaoğluc (33), eğitimi süresince tambur ve bağlama yapımı üzerinde yoğunlaştı. Ünlü kanun yapımı ustası Ejder Güleç'in atölyesinde dersler de alan Bayar, Karşıyaka'da kendine bir atölye açtı ve Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası oldu. Bayar, bunun yanı sıra çalgı aletlerinin minyatürlerini üretmeye başladı. Bayar, tavladan ve eski radyodan gitar, kurabiye kutusu ve yağ tenekesinden ukulele üretiyor.