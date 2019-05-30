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Göztepe büyük oynuyor

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve yıllık 900 bin Euro alan Kolombiyalı golcü Rodellega için Göztepe yönetimi, 1.2 milyon Euro’yu gözden çıkardı

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Göztepe büyük oynuyor
Bu sezon iyi bir golcüsü olmadığı için Spor Toto Süper Lig'den düşme riskiyle karşı karşıya kalan ve son maçta bitime 6 dakika kala attığı golle lige tutunan Göztepe'de öncelik golcü transferi olacak. Jerome ve Ghilas ile kesin olarak yollarını ayıracak olan İzmir kulübünde yönetim, Trabzonspor ile kontratı sona eren Hugo Rodallega için harekete geçti. Ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı futbolcu için Trabzonspor'un 800 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcü için Göztepe 1.2 milyon Euro önerecek.
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Göztepe büyük oynuyor
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