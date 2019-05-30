Göztepe büyük oynuyor

BUGÜN NELER OLDU

u sezon iyi bir golcüsü olmadığı için Spor Toto Süper Lig'den düşme riskiyle karşı karşıya kalan ve son maçta bitime 6 dakika kala attığı golle lige tutunan Göztepe'de öncelik golcü transferi olacak.Ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı futbolcu için Trabzonspor'un 800 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcü için Göztepe 1.2 milyon Euro önerecek.