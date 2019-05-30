Güney Koreliler’e gemı teknolojisi ihraç ettik

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inşaatında dünyada ilk üçte bulunan Güney Kore, polietilen malzemeli tekne ve bot konusunda ileride olan Türk firmadan teknoloji ithalatı yapıyor. Güney Kore'ye teknoloji ihracatı yapan İzmir Shipyard, ONO Group ile Seul'de İzmir Shipyard teknelerinin satış distribütörlüğü konusunda anlaşması imzaladı. Temelleri 1996 yılında atılan Gözüyılmaz Mühendislik'in yurt dışı markası olan İzmir Shipyard, başta Güney Kore olmak üzere Çin ve Japonya pazarları için önemli bir ihracat ağının temellerini atmış oldu. ONO Group ile satış distribitörlüğünün yanı sıra İzmir Shipyard tarafından geliştirilen teknelerin tasarım, mühendislik ve üretim süreçlerini kapsayan bilgi ve deneyimin Güney Kore'ye aktarımına imkan tanıyan know-how ve teknoloji transferi anlaşması sağlanarak bu alanda da bir ilke imza atıldı.Tekne ve botları artan rağbet nedeniyle polietilen malzeme kullanarak yaptıklarını belirten Gözüyılmaz Mühendislik Genel Müdürü Nazif İnam, "Bu konuya hızla adapte olarak ülkenin en iyilerinden olduk. Polietilen tekne ve botları 5 ülkeye ihraç ediyoruz. Aynı zamanda proje de ihraç ediyoruz. Mühendislik hizmetleri olarak proje yapıp gönderiyoruz. Kesim planlarına kadar bütün detay resimlerini hazırlayıp paket olarak ihraç ediyoruz. Güney Kore'ye polietilen tekne imalatında bilgi ve proje veriyoruz" dedi.