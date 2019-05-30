Midesinden 80 poşet uyuşturucu çıktı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentte yürüttükleri operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Operasyonlar arasında en dikkat çekici olanı ise İran'dan yutma yöntemi ile Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon oldu. Narkotik polisi hayati açıdan son derece tehlikeli olan bu yöntemi kullanarak uyuşturucu taşıyan bir kişiyi daha yakaladı. Yabancı uyruklu bir şahsın yutma yöntemiyle İran'dan Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğine dair istihbarı bilgiler elde eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri havaalanında geniş kapsamlı tedbirler aldı. Uçuşun tamamlanması ile yolcu peronuna inen İran uyruklu şüpheli ekiplerce takibe alınarak kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin paketleyerek yuttuğu 80 poşet uyuşturucu midesinden çıkartıldı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan kentte uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında yakalanarak adli mercilere sevk edilen yirmi altı 26 şüpheliden 20'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.