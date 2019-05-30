Özgür KAYNAR: Gitmeyin!

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'nın siestacı şımarık çocuğu, sürekli Şark kurnazlığı peşinde.Ege'de ve Akdeniz'de suyu bulandırıp balık avlamayı pek seviyor komşumuz!Şu sıralar üzerimize daha çok geliyor, bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor uyanıklar!Ege'de irili ufaklı adacıklara görgüsüzce bayrak dikip burnumuzun dibine kadar sokuluyorlar!veile kolkola giripüzerindenenerji kaynaklarına çökmeye çalışıyorlar!Meydanı boş sanıp Ege'yi ve Akdeniz'i Yunan gölüne çevirme hayaliyle ağızlarının suyu akıyor!Türkiye karşı hamlede bulununca ise hep yaptığını yapıyor, yalancı ve mızıkçı çocuk gibi AB'ye, ABD'ye şikayet ediyor.Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerini kendilerine hak görürken, bizim de doğalgaz aramaya başlamamızı provokasyon olarak gösterip gerçekleri saptırıyorlar!Başbakanları nereden güç alıyorsa artık densizlikte sınırı aşıyor, Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanacağı tehdidini savuruyor!Akdeniz'de Kıbrıs'ın tüm haklarının sadece Rumlara aitmiş olduğu yalanını dünyaya dayatıp, Türkleri adada yok saymaya devam ediyorlar.AB de kalkıp uzaktan sopa gösteriyor,diyerek; aslında Akdeniz'den, Ege'den ve Kıbrıs'tan uzak durun diyor!Sırtları sıvazlanınca zıvanadan iyice çıktılar, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıldönümünü gölgelemeye bile kalktılar.İşgalci Yunan askerlerini Anadolu'dan sürüp İzmir'de denize dökenve silah arkadaşlarına iftira yarışına girdiler.Batı Trakya'daki Türkler'e zulmeden, terör örgütleri Asala, PKK, DHKPC ve en son FETÖ'ye kucak açan Yunanistan gerçeği işte bu!Devlet politikaları kin ve düşmanlık üzerine kurulu olduğu için şaşırıyor muyuz?Hayır!Hal böyle iken bayram tatilinde ve önümüzdeki tatillerde Yunan adalarına gitmek Türk'e yakışmaz!Sınır polislerinin bize nasıl davrandığı,Kapı vizesi ile kalma süresini de kısalttılar üstelik.Türk-Yunan dostluğu için samimi olarak mücadele vermiş İzmirli bir gazeteci olarak, şovenist devlet politikalarını benimsemeyen karşı kıyıdaki dostları tenzih ederek söylüyorum:Gitmeyin!..