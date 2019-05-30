Parayla her şeyi alamazsınız!

BUGÜN NELER OLDU

öztepe'nin Süper Lig'e tutunmasında büyük payı olan kaptan Beto önemli açıklamalar yaptı. Kendisine Avrupa'dan ve Süper Lig'den teklifler geldiğini söyleyen Portekizli kaleci,dedi. Portekiz Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 37 yaşındaki Beto, önceki sezon 30 bu sezon ise 33 lig maçında kaleyi koruyarak istikrarlı bir görüntü sergilemişti.Öte yandan Göztepe'de kurmaylar, önümüzdeki günlerde sözleşmesi biten oyuncularla görüşme odasına girip kararlarını bildirecek. Tayfur Bingöl ile lig biter bitmez yollarını ayıran yönetim, sözleşmesi sona eren Lumor Agbenyenhu, Adama Traore, Yoan Gouffran, Kadu ve Berkan Emir ile görüşerek yapacakları tekliflere futbolculardan acilen yanıt bekleyecek.