Polisin dikkatiyle 2 hayat kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dikkatleri ile 2 hayat kurtardı. Çivril'de Cumhuriyet Meydanı'nda Hükümet Konağı'nın karşısında bulunan eski öğretmenevi binasının terasına çıkan Fatma G. (18) isimli genç kız, erkek arkadaşıyla arasında problemler olduğunu iddia ederek aşağı atlamak istedi. Bilekleri kan içinde olan Fatma G.'nin binaya çıkmadan önce bileklerini kestiği anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı intihardan vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi. Polisin ikna çabası yaklaşık 20 dakika sürdü. Ardından ikna edilen genç kadın polis tarafından çıktığı terasın korkuluklarından kucaklanarak içeri çekildi. Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Akvadi Parkı'nda ise devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin ağacın altında hareketsiz halde sırtüstü yattığını fark etti. Şüphe üzerine bölgeye giden ekipler yatan kişinin yanında enjektör olduğunu ve kolunda da iğne izleri bulunduğunu gördü. İnceleme yapan polis, kişinin Rıza H. olduğunu ve eroin kullandığını bu nedenle de baygın olduğunu belirledi. Rıza H.'nin nabzının çok düşük olmasının üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıza H., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıza H.'nin, tam zamanında müdahale ile ölümden döndüğü belirtildi.