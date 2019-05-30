Vali Ersin Yazıcı’dan gönül sofrası

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Ersin Yazıcı ve esi huzurevi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Vali Yazıcı Aile, Çalısma ve Sosyal Hizmetler Il Müdürlügü bünyesinde faaliyet gösteren Balıkesir Huzurevi Yaslı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bayan Yazıcı ile birlikte huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenen ve onlarla sohbet eden Vali Yazıcı, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında her yıl yaslılarla beraber olmaktan mutlu oldugunu söyledi. Huzurevi sakinlerinin mutlulugu için ne gerekiyorsa yapmaya çalıstıklarını belirten Vali Yazıcı, "Burada kalan degerli büyüklerimizin huzurunu ve refahını saglamak bizlerin baslıca görevidir. Millet olarak bu mübarek ayı halkımızla es ve dostlarımızla sofralarımızı paylasarak kardeslik örnegi sergiliyoruz. Siz büyüklerimiz de bu güzellige anlam katıyorsunuz" dedi.