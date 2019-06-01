Barajlardan iyi haber

BUGÜN NELER OLDU

SON yıllarda en fazla yagısın düstügü kıs aylarını geride bırakan Izmir'de, barajlardaki doluluk oranları sevindiriyor. Zaman zaman yasanan su baskınları ve fırtınalar Izmirlilere zor anlar yasatsa da, sehirdeki tüm barajların doluluk oranları, geçen yılın ortalamasına göre arttı. Izmir'in içme suyu ihtiyacını karsılayan ve geçen yıl yüzde 44.6 doluluk oranına sahip olan Tahtalı Barajı'ndaki seviye, yüzde 87.2'ye çıktı. Diger içme suyu barajları olan Balçova'da ise, geçen yıl yüzde 64.9 olan doluluk oranı yüzde 69.9'a, Ürkmez Barajı'nda ise 92.2'den 96.2'ye yükseldi. Iki sene önce, kuraklık tehlikesiyle karsı karsıya kalan, geçen yılki yagıslarla ortalamasını yüzde 37.2'ye çıkaran Alaçatı Barajı ise yüzde 84.5'i bulan doluluk oranıyla yüzler güldü. Içme suyuna yönelik olan Güzelhisar Barajı'ndaki doluluk oranı da, yüzde 80.3'ten, 85.3'e çıktı. Izmir'deki diger barajlardan Zeytinova Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 41'den 52.5'e, Kestel Barajı'nda yüzde 89.3'ten 97.5'e, Seferihisar Barajı'nda yüzde 57.4'ten 93.3'e, Kavakdere Barajı'nda yüzde 43'ten 99'a, Beydag Barajı'nda yüzde 11.5'ten 19.6'ya, Çaltıkoru Barajı'nda yüzde 95.9'dan 99.9'a çıktı.