Manisalı öğrenciler Afrika’ya umut oldu

BUGÜN NELER OLDU

MANISA'NIN Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nda, Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla hobi bahçesi kuruldu. Burada öğrenciler tarafından yetiştirilen tıbbi zirai bitkiler Afrika'da ilaç sıkıntısı çeken ülkelere umut oldu. 405 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokulun bahçesinde öğrencilere ananevi bitkileri öğretmek amacıyla, hobi bahçesi kuruldu. Uygulamalı olarak tarımla uğraşmaya başlayan öğrenciler, geçtiğimiz şubat ayında lavanta, mercan köşk ve kekik gibi tıbbi zirai bitkilerin dikimini yaptı. Zirai bitkiler üretmeye başlayan öğrenciler, ürünlerin hasadını gerçekleştirdi. Kurutma işlemi tamamlanan ürünler okulun laboratuvarında işlenerek, Afrika ülkelerine gönderilmek üzere hazırlandı. Ürünler Türk Kızılayı aracılığıyla Somali, Etiyopya ve Kamerun'a gönderildi. Öğrencilerin kurutarak laboratuvarda işlediği ürünler, Somali, Etiyopya ve Kamerun'da ilaç sıkıntısı çeken insanlara merhem olacak.