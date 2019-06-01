Milli Eğitim’de bayramlaşma

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, bayram tatili öncesinde müdürlük personeli ile bayramlaştı. Bayramlaşma merasimine İzmir İl Milli Eğitim maarif müfettişleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve tüm personel katıldı. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Yahşi, "İzmir'de eğitim alanında bir başarı varsa bu, danışmadaki güvenlik görevlilerimizden, memurlarımıza, öğretmenlerimizden müdür yardımcılarımıza kadar büyük bir özveriyle görevini ifa eden fedakâr personelimize aittir. Biz, kalpleri birbirine bakan kırgınlığa ve yılgınlığa asla yer vermeyen bir aileyiz. Çalışmalarımızdaki insicamı bu hasbi duygulara borçluyuz. Biz, tüm kurum ve kuruluşlar içinde en büyük aileyiz. Sorumluluğumuz hepsinden çok daha fazla ve geleceğimizi ilmek ilmek ördüğümüz eğitimin sorumluğunun farkındayız" dedi.