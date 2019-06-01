Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi

BUGÜN NELER OLDU

GÖREVE geldiginden bu yana yogun çalısmalarını sürdüren AK Parti Izmir Il Baskanı Kerem Ali Sürekli, son yaptıgı degerlendirmeler ile il yürütme kurulunu olusturdu. Baskan Sürekli, Izmir teskilatında ilk kez uygulanacak görev bölümü olusturdu. Bu görev bölümüyle bes yönetim kurulu üyesinden olusan listede bes bölge baskanı ve bir baskan danısmanı belirlendi. Bölge baskanlarının ilçe koordinatörleri ile aktif çalısacagını belirten Sürekli, "Bölge baskanlarımız koordinatörlerimiz ile baglantılı çalısacak. Sık sık ilçeler hakkında raporlar toparlayacagız. Bu sayede eksiklerimizi yapmamız gerekenleri daha net görecegiz" dedi. 1. Bölge'de Emrun Sulayıcı, 2. Bölge'de Deniz Dogan, 3. Bölge'de Rafet Uslu, 4. Bölge'de Aykut Dikencik, 5. Bölge'de Hayrettin Uçak görev yapacak. 1. Bölge baskanlıgına getirilen Emrun Sulayıcı aynı zamanda il baskanlık danısmanı olarak da görevlendirildi.