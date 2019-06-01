Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi

, il yürütme kurulunu belirledi

Giriş Tarihi: 1.6.2019
Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi
GÖREVE geldiginden bu yana yogun çalısmalarını sürdüren AK Parti Izmir Il Baskanı Kerem Ali Sürekli, son yaptıgı degerlendirmeler ile il yürütme kurulunu olusturdu. Baskan Sürekli, Izmir teskilatında ilk kez uygulanacak görev bölümü olusturdu. Bu görev bölümüyle bes yönetim kurulu üyesinden olusan listede bes bölge baskanı ve bir baskan danısmanı belirlendi. Bölge baskanlarının ilçe koordinatörleri ile aktif çalısacagını belirten Sürekli, "Bölge baskanlarımız koordinatörlerimiz ile baglantılı çalısacak. Sık sık ilçeler hakkında raporlar toparlayacagız. Bu sayede eksiklerimizi yapmamız gerekenleri daha net görecegiz" dedi. 1. Bölge'de Emrun Sulayıcı, 2. Bölge'de Deniz Dogan, 3. Bölge'de Rafet Uslu, 4. Bölge'de Aykut Dikencik, 5. Bölge'de Hayrettin Uçak görev yapacak. 1. Bölge baskanlıgına getirilen Emrun Sulayıcı aynı zamanda il baskanlık danısmanı olarak da görevlendirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN