3 sikke ile başladı 11 bin esere ulaştı

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İzmir'in?Buca ilçesinde yaşayan iş insanı Zeki Karaoğlu, 1995 yılında 3 sikke ile başladığı koleksiyonunu 24 yılda 7 bin 700 sikke ve 3 bin 650 tarihi eserle genişletti. Karaoğlu, tarihleri M.Ö. 6 binlerden M.S. 600'lere dayanan eserlerin bulunduğu zengin koleksiyonunu tamamladıktan müze açmak istiyor. Koleksiyondaki sikkelerin dünyada bulunan sikke müzelerindekinden bile fazla olduğunu ifade eden Karaoğlu, "Bu koleksiyonun öğrencilere ve bilime ışık tutacağını düşünüyorum" dedi. Koleksiyonunda M.Ö. 7. yüzyıldan, M.S. 5. yüzyıla kadar olan sikkelerin bulunduğunu söyleyen Karaoğlu, "Eserlerin korunması, havayla temasının kesilmesi için üzerlerine kimyasal maddelerin sürülmesinden tutun da tarihleri, nereden çıktığı gibi bilgilerin raporlamasını da yapıyoruz. Koleksiyonumuzda öğrencilerin tezlerine yardımcı olacak, tarih ve arkeoloji bilimine ışık tutacak birçok eser var. Koleksiyonda M.Ö. 6 binlerden başlayıp M.S. 600'lere kadar olan eserler var. Biriktirdiğimiz sikkeler, bu tip eserlerin sergilendiği müzedeki sayıların üstünde" diye konuştu.