Akhisar’dan zeytin çağrısı

TÜRKIYE'DEKI 190 milyon zeytin ağacının, 14 milyonunu barındıran Akhisar, üretimin artması için destek çağrısı yaptı. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, "en iyi zeytini" üretebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Zeytinde "sürdürülebilirlik" için iki temel desteğe ihtiyaç duyulduğunu, bunlardan prim desteğinin kısa süre önce hayata geçtiğini hatırlatan Alhat, ikinci desteğin ise yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi olduğunu söyledi. Alhat "Sofralık zeytine yapılan prim desteğine eğer KDV'nin yüzde 8'den yüzde bire indirilmesi de eklenirse işte o zaman tüketim katlanarak artar" dedi.

FİDAN DİKELİM

Türkiye'de zeytinin daha fazla sevdirilebilir hale getirilmesi için, herkesi zeytin fidanı dikmeye davet eden Alhat, "Çocuklarımız milli ürünümüz zeytinle büyüsünler" diye konuştu.