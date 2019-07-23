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Cezaevinde karpuz hasadı

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Cezaevinde karpuz hasadı
Manisa Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde yerli tohumla üretim seferberliği kapsamında üretilen karpuzlar hasat edilip, Türkiye genelindeki 200'e yakın cezaevine gönderildi. Birçok sebzenin üretimi yapılan Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü yerleşkesindeki 15 dekar alanda, 'Cihan F1' tipi karpuz yetiştirildi. Hasat edilen karpuzlar Türkiye genelindeki 200'e yakın cezaevine gönderildi. Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Erkan Keskin, Salihli'deki ilk karpuz hasadını kendilerinin yaptığını söyledi. Keskin kurumun, birçok tarımsal ürünün üretiminde çok önemli bir konuma geldiğini de söyledi.
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Cezaevinde karpuz hasadı
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