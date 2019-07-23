Habıbullah köprüsü yenıleme beklıyor

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Bandırma'nın?Külefli Mahallesi'ni merkeze bağlayan 10 kilometrelik yol üzerinde bulunan Habibullah Köprüsü'nün durumu adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Son olarak meydana gelen trafik kazasında E.O. adlı vatandaşın hayatını kaybetmesi ardından Külefli Mahallesi sakinleri köprülerinin yenilenmesi ve yollarının genişletilmesini istiyor. Mahalle sakinlerinden olan Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi Erol Çakır, "Bu köprünün bir an önce onarımdan geçmesi gerekiyor. Daha fazla ölümlü kazaların yaşanmasını istemiyoruz. Biz de bu yolun takipçisiyiz" dedi. Mahalle Muhtar Azası Osman Atçı ise, "Köprünün bir an önce düzeltilmesi gerekli. Bu ilk kaza değil. Bir çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi" diye konuştu.