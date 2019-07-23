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Denizli'nin?Pamukkale ilçesinde düzenlenen Pati Festivali'nde köpekler, sokak hayvanları için yarıştı. Pamukkale Belediyesi ve Sempati Hayvanları Koruma Derneği iş birliği ile Çamlaraltı Mahallesi'nde düzenlenen "Denizli Pati Festivali"nde, hayvan dostları köpekleriyle bir araya geldi. Sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kurulan stantlarda çeşitli el işi ürünlerinin satışı gerçekleştirildi, çocuklar, değişik kostümlerle süslenen köpekleri sevdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, festivalde yaptığı konuşmada, etkinliğin ilk olduğunu belirterek, gelecek süreçte bu konudaki farkındalığın artırılabilmesi için gayret edeceklerini söyledi. Köpeği ile festivale katılan Lara Ece Yılmaz, "Mutluyuz, köpeğim de çok mutlu. Burada hayvanseverlerle bir araya geldik, kaynaşma imkanı oldu" diye konuştu.