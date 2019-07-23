Lebip Timor: Hepsi palavra

BUGÜN NELER OLDU

KULÜPLERIMIZIN bir çoğu maddi yönden kelimenin tam anlamı ile bir çöküş içindeler. Yıllar öncesine dayanan kalitesiz ve pahalı transferler bugün tüm kulüpleri kımıldayamaz duruma getirdi. Alt yapılar da birer söylemden öteye gitmeyince nefes alamaz duruma geldiler. Trabzonspor'un son 2 yılda alt yapıdan çıkardığı yıldızları bir kenara koyarsak, Altınordu dışında gerçek anlamda hem yetiştirip hem yarıştıran bir takım yok gibi.ve son olarak da'nin bir üst liglere gitmesi tesadüf değil. Bu başarıda Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun emeği ve alın teri çok büyük. Bu gençleri ısrarla oynatarak lig vitrinine koyan bir cesur yürektir Hüseyin hoca. Ancak Cengiz ve Çağlar hariç Berke ve Barış gittikleri Fenerbahçe'de forma bulamadılar. Hazırlık maçlarında seyirciyi ayağa kaldıran Barış, ligde şans bulamazken Berke hep kenarda kaldı. İşin ilginç tarafı Malatyaspor'a kiralanan Barış burada da beklediği ve hak ettiği şansı bulamadı.ve kalecioynatan'ın cesareti,düşünmeden sahaya sürenoyuncusuna olan güveni, Cengiz Ünder'i parlatanbaşarısı futbolumuza yeni yıldızlar kazandırmıştır. Çalkantılı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de Berke'nin son maçlarda bile düşünülmemesi, keza Barış'ın da Malatyaspor kulübesinde unutulması gençlere olan bir güven eksikliği midir yoksa bir teknik adam korkaklığı mıdır, takdiri sizlere bırakıyorum. Bu nedenle, liglerde boy gösteren birkaç teknik direktör ve bazı yöneticiler dışındakilerinsöylemlerini futbolumuz adına söylenmiş büyük bir palavra olarak görmekteyim.