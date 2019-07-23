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Pamukkale’ye akın

UNESCO ’nde yer alan Pamukkale’yi pazar günü yaklaşık 17 bin ziyaret etti. Turistlerin ilgisi yüzleri güldürdü

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Pamukkale’ye akın
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, pazar günü yaklaşık 17 bin ziyaretçi ağırladı. Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle her mevsim ziyaretçileri kendine doğru çeken Pamukkale'de hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Hafta içi ve hafta sonunda uğrak tatil rotaları arasında yer alan Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenlerde yürümenin ve şifalı sularına girmenin tadını çıkartıyor. Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Hafta içi günlük ziyaretçi ortalamamız 11 bini aştı. Hafta sonu ise bu rakam 17 bine kadar çıkabiliyor. Giriş kapılarında uzun kuyruklar oluşuyor. Misafirlerimizin beklememesi için gişe sayısının arttırılması gerekiyor" dedi. Şen, Pamukkale Ören Yeri'nde tatil süresince gözlenen hareketliliğin çok sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.
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Pamukkale’ye akın
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